Estrella quiere recuperar a la niña que perdió hace veinte años: Servicios Sociales intervino tras acusarla de haberla comprado

Antes de terminar la entrevista, Estrella hacía un llamamiento para intentar localizar a la que ella sigue llamando “mi niña”: “La niña en este momento tiene 24 años, yo la he criado, yo soy madre de hecho de ella, tengo los papeles que lo pone… soy madre de crianza, yo la he criado hasta los 3 años y medio… luego, desgraciadamente me la han quitado de mi vida, y me han quitado mi vida por completo”.