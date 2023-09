Carlos Sobera rompe a llorar con las emotivas imágenes de Aless Lecquio: "Nunca el tiempo es perdido cuando estás con quien quieres"

Aless Lecquio aparecía entonces en vídeos y fotos de cuando era pequeño y Ana no podía evitar romperse nada verle. Tras el vídeo, el público aplaudía en un gesto cariñoso. No era la única conmovida. A Carlos Sobera se le quebraba la voz porque también estaba llorando .

"Lo que me ha ocurrido a mí es una tragedia que no se la deseo a nadie. Pero esos momentos que he vivido tan maravillosos, como decía mi hijo, 'Colecciona momentos", comentaba Ana Obregón. Carlos Sobera le dio la razón y la consoló recordándole lo unidos que estaban en lo que ha sido un cómplice momento entre los presentadores en 'El musical de tu vida'.