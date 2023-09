Lolita Flores revive el momento más terrible de su vida: el año en que murieron su madre y su hermano

Acto seguido, el presentador le ha preguntado cómo pudo afrontar tanto dolor en tan poco tiempo: "A mí me salvó que tenía dos hijos, me salvó mi trabajo, me salvaron mis amigos, me salvó volverme loca durante un año y medio o dos años, salir, sin dejar mi casa y mis hijos. Ahora me puedo reír, pero la herida sigue debajo". Lolita ha asegurado que ahora es capaz de contarlo "desde una perspectiva sin lágrimas". Y así ha hecho recordando el abrigo que aparece en la última portada que protagonizó su hermano: "Ahora lo tengo yo. Es suyo, se lo compró en Marruecos".