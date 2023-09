El Cordobés llora de emoción al recibir una gran sorpresa que le ha preparado el programa: “Esto me ha pegado fuerte”

El presentador de 'El musical de tu vida' tenía una sorpresa guardada y exclamaba: "Si tú estás orgulloso de ellos, ellos también lo están de ti y todavía más, de hecho no se han querido perder este homenaje y te han mandado unos preciosos mensajes".

En general estos mensajes han estados cargados de cariño y de palabras bonitas para el torero. José Antonio Trujillo, su banderillero le decía: "Un privilegio haber podido estar bajo tus órdenes y lo que me has inculcado no tanto dentro del mundo del toro, sino en la vida". Otro banderillero, Cándido Ruiz afirmaba: "Ha sido un privilegio trabajar con usted y aún mejor conocerlo como persona". Juan de Dios Quinta, picador le expresaba en el vídeo: "Le tengo mucho cariño y mucho que agradecer". Todos estos entre algunos mensajes de cariño y apoyo más, eran los vídeos que le dedicaba los integrantes de su cuadrilla que le han acompañado durante tantos años.