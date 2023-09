El Cordobés relata uno de los instantes más duros de su vida: “Ha habido momentos que he buscado que me matara un toro”

El torero asegura que en su profesión, nunca se sabe a qué destino te vas a enfrentar porque no lo conoces pero que lo haces gustosamente. También afirma, que alguna vez ha estado cansado de todo y que ha buscado que lo matase un toro y decía a Carlos Sobera: "He dicho, mátame ya, quítame del medio ya". Además, quiere aclarar que a este punto llegó cuando veía que no triunfaba, que las cosas no salían como él quería y en ese momento, con su hermano Chema al lado, de apoderado, fue un apoyo fundamental".