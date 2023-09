El momento clave en la vida de El Cordobés, que cambia su vida para siempre: “Mi madre me coge y me dice, nos vamos a buscar a tu padre”

En estos años, aunque Manuel Díaz estaba convencido de quién era su padre, no tenían relación. Unas pruebas de ADN con un 99% de coincidencia entre Manuel Benítez y Manuel Díaz, confirmaban al torero que era su verdadero padre. El paso para que se originara el acercamiento definitivo entre padre e hijo, Manuel nos relata que empezó porque él se encontraba en casa de unos amigos cerca de la finca que tiene su padre. En ese momento, su padre tenía una pequeña lesión y le digo a mi amigo: "Hay que ver que está mi padre ahí, le han operado y no sé cómo está" y me dice mi amigo, "pues llámale" y el torero contesta: "Pues sí, le voy a llamar y me voy a poner yo directamente".