Miguel Bosé explica lo que supuso para él el fenómeno fan en los años 80: “No podía salir a la calle, me descuartizaban”

Tras repasa su infancia y su adolescencia, Miguel Bosé explicaba cómo y por qué decidió dedicarse a la música : “Yo me empecé a interesar por la música, ya habiendo hecho ‘Linda’, cuando empezaron los primeros conciertos y vi que era una manera que me iba a soportar mi economía, y que iba a soportar mi vida e iba a poder mantener a mi familia, lo que pasa es que caí en mi propia trampa… me metí por interés en esta profesión, pero descubrí que era mi vocación ”.

Es ahí cuando Miguel Bosé comienza a vivir de primera mano lo que es el fenómeno fan. “No podía ni salir a la calle en aquella época, me descuartizaban… me arrancaban la ropa, me tiraban de las orejas, de lo que fuera. En aquellos momentos había mucha voracidad, mucha histeria y mucho contagió…”, explicaba el artista en ‘El musical de tu vida’.