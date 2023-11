Miguel Bosé alucina con las imágenes de su primer grupo de música en ‘Somovisión’: “No sabía que existían”

Y es que por su casa de Somosaguas pasaban a diario personalidades como Hemingway, Picasso, Dali, Serrat … Miguel Bosé contaba a Sobera una anécdota, precisamente, sobre Picasso, cuando en el colegio tuvo que hacer un trabajo del pintor: “Yo no sabía quién era Picasso, sabía quién era Pablo”.

Los chavales de Somosaguas llegaron a formar un festival el ‘Somovisión’. Pero lo que no se esperaba Bosé en ‘El musical de tu vida’ era ver imágenes de ese grupo en el que él llevaba la voz cantante. “¿Y esto de dónde sale? No sabía ni que existían. Hará unos 50 años que no veo yo esas imágenes”, decía el cantante sorprendido.