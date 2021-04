Lamentablemente, el precio total del escaparate era de 35.700 euros, por lo que no pudo irse a Albacete en su coche nuevo.

El ‘zasca’ de Ari a Carlos Sobera

Arianna estaba presentado unos cascos antiruido para que los concursantes pudieran adivinar el precio sin pasarse cuando Sobera le ha dicho: “Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad Ari?” Ella, sin cortarse, le ha respondido: “La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti”. El público ha aplaudido su respuesta y también han vitoreado a Carlos Sobera para que se animase a cantar algo… ¡y él se ha lanzado!