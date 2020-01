La confesión de Adara antes de entrar a 'El tiempo del descuento': "Tener un bebé no te impide sentir o tomar decisiones"

"Se me está juzgando mucho que cambio de opinión. Pero estoy en todo mi derecho de sentir que no quiero estar con Gianmarco si no quiere tener una conversación conmigo. Hugo me ha dado tiempo y yo se lo he dado a él. Siento que se me está exigiendo muchísimo que me aclare ya y es una situación muy difícil, porque es una familia al final. Lo más duro es que se me haya juzgado como madre, me parece triste que por tener un hijo no tengas derecho a sentir o a tomar decisiones. Yo he venido a trabajar y sigo trabajando", confiesa Adara Molinero antes de entrar a 'El tiempo del descuento'.