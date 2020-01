Dinio, Pol, Estela y Anabel, nuevos nominados de 'El tiempo del descuento'

Los concursantes nominan en 'Más tiempo del descuento'

Los concursantes de 'El tiempo del descuento' vuelven a nominar tras la marcha de Hugo Castejón y Nuria MH. Así han sido sus nominaciones:

Pol: Con un punto al Cejas. El motivo es general porque sabemos que estamos los que estamos, somos los que somos y está claro que a Dinio, Gianmarco y Joao no les voy a tocar. Con dos a Anabel y con tres a Estela por lo mismo.

Joao: Con un punto a Estela, por la gente a la que puedo tocar y a la que no. No creo que salga nominada. Con dos puntos a El Cejas, porque ya he hecho mis cábalas y mis cosas. Lo voy pensando por el descarte de los otros. Con tres puntos a Dinio, estos los dos con consecuencia. No me ha gustado su actitud y cosas que ha hecho. El perdón vale pero cuando es repetitivo no es una actitud de querer ser perdonado.

Estela: Con un punto por descarte a Gianmarco. Con dos a Pol porque no le necesito en la casa ni tengo relación con él. Con tres a Dinio sin ninguna duda porque es el concursante más falso y torpe de la edición. La mayor decepción para mí de este concurso.

Kiko: Un punto por descarte y porque creo que va a ser la menos nominada, a Anabel. Con dos puntos a Dinio, ahora mismo creo que le corresponde y a ver si avanza la relación ahora que no está Hugo y sigo riéndome con él. Con tres puntos, a Pol por cuestión de afinidad, espero conocerle más.

Anabel: Un punto a Cejas porque sabe que se lo tengo que dar a él porque al resto no voy a tocarles. Con dos a Dinio por el desencuentro que hemos tenido y con tres a Pol porque es con quien menos relación tengo.

Dinio: Con un punto para Cejas por darle el punto. Dos para Anabel por el encontronazo. Y tres para Estela porque desde el primer día nos llevamos bien pero después no. Lleva su juego de una forma que no me gusta.

Gianmarco: Con un punto a Pol, no es nada personal. Es una gran persona pero dentro de la casa he hablado más con otras personas. Dos puntos a Dinio porque ha habido cosas que no me ha gustado. Tres puntos a Estela porque es con quien menos hablo durante el día. Y si tengo que decir la verdad creo que a veces noto puyitas como si no te cayera simpático.

El Cejas: Con un punto a Anabel por lo mismo que ella a mí. Dos a Pol por tema afinidad. Y tres a Dinio porque me confunde que tenga buen rollo durante el día y luego hace comentarios con la intención de hacer daño o dar de qué hablar fuera.