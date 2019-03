Macron alerta contra la fragilidad de la Unión Europea

Alexandre Alaphillippe director del EU DisinfoLab, una de las organizaciones independientes más audaces en la lucha contra las noticias falsa, alerta de las nuevas técnicas que se están utilizando para la desinformación como la Inteligencia Artificial para crear imágenes de personas que ni existen. Alaphillippe aplaude la iniciativa de Macron de crear una agencia europea contra la desinformación aunque, aclara, que ese tipo de propuestas en plena campaña electoral deben aterrizarse. El 60% del tráfico en la red es falso o falsificado porque son contenidos ideados para que los algoritmos aprendan. Con la ayuda de un robot es muy fácil ver el comportamiento de una persona y crear guiones personalizado. Gracias a la tecnología, es muy fácil crear una historia con datos personales que se consiguen en la red. Es posible inventar una personalidad online y hacer pensar a la gente que es algo cierto. Esto es posible porque tenemos un nuevo paradigma, se vive en tensión psicológica y las plataformas están diseñadas para que el consumidor se quede el mayor tiempo posible; así unen esa información con toda la que hay en el sistema. Si añadimos la capacidad del cerebro de no pensar cuando tenemos algo que nos pone furiosos, el problema se agrava porque lo emocional prima. Las emociones se apoderan fácilmente de nuestro parte racional y así sobrevivimos.

Los grupos humanos se polarizan porque solemos ser amigos de gente que es como nosotros, cuenta Alexandre Alaphillippe. Es gente que tiene una manera particular de ver el mundo. Si siempre estás viendo el mismo contenido, tendemos a convertirlo en verdadero y vamos a tender a pensar que es lo que piensa la mayoría. Cuanto menos confiamos en nuestras instituciones, más sucumbimos a relacionarnos con la gente que piensa como nosotros.

Antes, para hablar te ibas a un bar. Luego pasamos a debatir por internet. Ahora estamos chillándonos unos a otros, pero sin debatir, con lo que se acabó la discusión y la democracia. Antes teníamos una democracia representativa, teníamos tiempo para deliberar, líderes, un consenso. En internet es muy diferente, se basa en la polarización. Tenemos que encontrar un nuevo modelo y reformar lo que era nuestro sistema de buen gobierno. La desinformación es un momento interesante para debatir porque tenemos que decidir qué queremos hacer con la democracia. Las elecciones son importantes, por eso tenemos que reflexionar para saber qué vamos a votar y tener las herramientas para que nos ayuden, no para que nos controlen. También es importante que haya elementos para equilibrar.

El periodista de ABC, David Alandete asegura que el problema hoy es que cuando se compite en el mundo online el terreno es igual para todos y los periodistas tienen que enfrentarse a personas que actúan como periodistas sin serlo. El periodista ejerce un derecho que pertenece a toda la sociedad para poder votar informada. La desinformación mata al periodista y trata de ir por encima de él para que a los políticos les resulte más fácil hablar directamente con los ciudadanos, en especial en las dictaduras. Cuando no tienes medios fuertes que comprueben los hechos, añade Alandete, todo fracasa y nos encontramos en una situación en la que cualquier cosa es posible en Europa porque todo se hace viral.

Nicolás de Pedro, investigador en The Institute for Statecraft, explicó que Rusia hace tiempo que ha decidido socavar occidente para protegerse. Lo que hace el Kremlin es ofrecer una plataforma para multiplicar los efectos de nuestra crisis: la crisis de nuestras democracias liberales, la falta de prosperidad y la legitimidad de nuestro sistema. Según él, la solución está relacionada con la educación y con la alfabetización mediática. Rusia ha identificado, con razón, que puede explotar la legitimidad de occidente, que está muy deteriorada. La cuestión es si nos ponemos a trabajar juntos, en el seno de Europa para frenarlo, porque están utilizando la libertad de expresión para atacarnos. Cuando hablamos del Kremlin, significa que es parte de una gran estructura que va desde la desintermediación nuclear al uso de dinero negro. Están financiando a partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, pero podríamos hacer algo con la legislación para que esto no se permita; una de las propuestas del presidente Macron.