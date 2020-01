Venezuela, el PSOE y su vieja afición por las reuniones secretas

Estos últimos días, se ha estado especulando sobre la casualidad o la premeditación del encuentro en incierto suelo comunitario entre el ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez . Un episodio que me ha hecho recordar otra reunión secreta, con polémica y mentiras incluidas, entre el entonces presidente español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, y el fallecido, Hugo Chávez.

En el último momento, el mítico dictador cubano no asistió al encuentro, presidido por el Rey Juan Carlos , de modo que mi entrega de aquellos días se consagraría al cien por cien al seductor presidente venezolano , la gran estrella rutilante de aquella reunión.

Había en juego varios contratos de Miraflores, la sede del gobierno venezolano, con el ministerio de Defensa español y la reunión entre Zapatero y Chávez era esencial para desbloquearlos . La oposición del PP, liderada por Mariano Rajoy, pegaba duro por las buenas relaciones del ejecutivo socialista con la Venezuela bolivariana así que Zapatero no quería dar munición a los populares con una exhibición excesiva de buena sintonía.

Zapatero, hoy ínclito mediador con el gobierno de Nicolás Maduro, precisaba en ese momento que se firmaran los contratos pero no quería que el atractivo mediático de aquella cumbre se centrara en "su foto con Chávez" ; mientras que el venezolano estaba más que interesado en inmortalizar el momento para mostrar la imagen de un líder internacional creíble .

En el transcurso de aquellas horas, el equipo de Chávez me aseguraba que esa reunión iba a producirse de un momento a otro pero no garantizaban que pudiéramos tener acceso a ese mudo (las imágenes sin voz de los protagonistas) y grabarlo con nuestras cámaras. Mientras, por su parte, la dirección de información internacional de Moncloa le insistía a mi compañera Sonia Sánchez en que no había intención alguna de que los dos presidentes se encontraran.