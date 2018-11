El look de Ana Rosa: sorprende con sus complementos religiosos y una medalla del Ecce Homo

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana muestra sus amuletos religiosos ante las cámaras . La presentadora ya comentó que siempre lleva en la muñeca. En esta ocasión, la presentadora ha elegido como complementos dos iconos religiosos en su estilismo: una medalla reversible y una cruz de grandes dimensiones.

Sin embargo, en esta ocasión, la presentadora ha explicado que no lleva esos complementos como amuleto ni por algún motivo especial. "No lo he elegido por nada en especial, es simplemente por moda", nos ha contado la presentadora durante un descanso de la emisión del programa.