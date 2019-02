Primera entrevista del dueño de la finca de Totalán: “No quiero nada malo para el pocero ni para mí”

La entrevista al dueño de la finca, completa

Visiblemente nervioso, el dueño de la finca en la que falleció el niño de dos años, se ha sincerado para este programa. “Estoy un poco jodido, pero con ganas de que todo se solucione y salga toda la verdad . En honor a ese niño que ya no está, que se sepa toda la verdad”, comienza diciendo.

Soy un desgraciado, pero creo que no tengo la culpa

Rosales, el único que declara en el juicio en calidad de investigado (el pocero que hizo la perforación lo hará como testigo) por un posible delito de homicidio imprudente , ha calificado como "accidente" lo que sucedió aquel terrible 13 de enero . "Debido a la desgracia que pasó me veo en esta situación. Es una situación difícil por la ausencia del niño que estaba jugando en mi casa".

En su primera entrevista a un medio y después de contar su versión en una rueda de prensa, David ha pedido "que se hagan las cosas como se deben hacer. Confío en la Justicia". "Yo soy un desgraciado porque me ha pasado esto, pero creo que no tengo la culpa. No deja de ser un accidente".