El abogado de Sergio, presunto asesino de Meco: “Mi cliente no tenía heridas en la nariz ni en los brazos el día del entierro de Miriam”

El abogado de Sergio ha hablado con ‘El Programa del Verano”, donde ha defendido la inocencia de su cliente. “En sus tres declaraciones, mi cliente ha mantenido siempre su versión” , comenta el abogado, que también ha desmentido alguna de las informaciones que se han difundido sobre su cliente. “Mi cliente no tenía heridas en la nariz y en los brazos el día del funeral de Miriam” , comenta el abogado. Además, el abogado de Sergio ha hablado de que su cliente sigue manteniendo una relación con su novia tras la detención. "El día antes de ser detenido estuvo en el cine con ella, y tras la detención fue la persona a la que llamo", declara el abogado, confirmado que Sergio sigue manteniendo una relación con su novia y compañera de piso de Miriam.

En cuanto a un cuchillo de pesa encontrado en el registro, el abogado ha confirmado la procedencia de este. "El cuchillo encontrado era del abuelo de mi cliente, y fue un regalo que le dejo su abuelo al morir", añadiendo que no podría resultar ser el arma del crimen. "No puede ser ese cuchillo, ya que parte del arma utilizada quedó dentro del cuerpo de Miriam", comenta el abogado, que aunque ha dado detalles importantes de la investigación, ha dicho no volver ha comparecer con la prensa para evitar juicios paralelos.