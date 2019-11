Beatriz Cortázar, sobre Adara: “Aunque tiene 26 años, la veo muy infantil”

Las imágenes de Adara hablando con el Maestro Joao sobre su crisis con Hugo. Los colaboradores al ver estas imágenes han tenido diversas reacciones. Por un lado Beatriz Cortázar cree que Adara ha actuado mal: “Adara, aunque tenga 26 años, me parece muy infantil, sobre todo cuando cree que no se está escuchando”. Además, la colaboradora cree que no tiene ningún futuro con Gianmarco. El resto de colaboradores coinciden en que no tendrán futuro juntos y creen que cuando salga se dará cuenta de todo.