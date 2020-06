El alegato de la mujer de Jorge a favor de su marido: "Tiene que ganar por lo que ha representado en la isla"

Jorge o Hugo , uno de los dos concursantes no llegará a la final de 'Supervivientes'. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Alicia, mujer del Guardia Civil, que ha hecho un fuerte alegato a favor de su marido: "Tiene que ganar este concurso por lo que ha representado en la isla y lo que está representado ahora. Todas esas emociones, esos sentimientos que ha generado... Para mí ya lo ha ganado con toda esa gente que nos apoya. gente que nos apoya. Además, Jorge ha demostrado que el ser humano es social y que la ayuda es lo que mueve el mundo. Por todo eso, yo quiero que gane Jorge.

Además, ha querido agradecer el apoyo que ha tenido su marido: "Quiero dar las gracias a la Guardia Civil, pero no quiero quitarle importancia al equipo de Jorge y a toda la audiencia que le vota cada semana".

Antes de terminar la conexión en directo, Alicia ha bromeado con el nuevo look de su marido: "A mí no me gusta besarle con barba".