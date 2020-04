Ana Rosa, sobre los que acosan a los sanitarios y a otros profesionales: "Estos son unos miserables y está muy bien que lo contemos para que se avergüencen"

En los últimos días, se están dando algunos casos de acoso a los están al pie del cañón en esta crisis del coronavirus: están recibiendo notas de rechazo, o les hacen pintadas en los coches (como el que le hicieron a una ginecóloga de Barcelona), o les rocían lejía en las puertas de su casa... en sus comunidades de vecinos. Ana Rosa espera que sean casos muy contados y espera que no se vuelvan a reproducir jamás, porque por otra parte existe un gran movimiento de "solidaridad, de generosidad y de entrega que es inmenso", ha asegurado.

"Frente a esto que es uno, un miserable. Luego cuando han ocurrido estas cosas han tenido todo el apoyo de la comunidad", ha explicado Ana Rosa, y es que el "miserable era el que antes era un miserable en la comunidad, ¿o no habéis vivido en una comunidades de vecinos que siempre hay uno que se empeña que no le pongan ascensor aunque haya una señora de 80 años que no puede bajar...?", ha contado, "estos son unos miserables y está muy bien que lo contemos para que se avergüencen", ha añadido.