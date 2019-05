Ana Rosa defiende al ganadero al que han cerrado su gallinero: "El sonido de los gallos es maravilloso"

Un juez ha cerrado un gallinero en Asturias porque los cantos de sus gallos molestaban a los huéspedes de un hotel rural cercano. El afectado ya ha anunciado que va a recurrir y el vídeo de un ganadero cercano de la zona, defendiendo a su compañero, se ha vuelto viral. Ana Rosa no ha dudado en posicionarse a favor del propietario del gallinero. “¡"Yo he visto esto pero no puede ser solo porque moleste el canto de los gallos porque el sonido de los gallos es maravilloso", ha dejado claro la presentadora.