Ana Rosa, sobre si se deben dar las imágenes de los féretros: "Hemos decidido no poner imágenes que aumenten el dolor de la gente"

En Italia se ha visto al Ejército llevando los féretros de fallecidos por coronavirus, en Estados Unidos hay imágenes de los camiones que trasladan los cuerpos sin vida y en España se han comenzado a dar vídeos donde se acumulan los ataúdes en parkings de hospitales. El debate sobre si se deben o no dar este tipo de imágenes que pueden dañar la sensibilidad de las personas está abierto y Ana Rosa Quintana ha querido dar su opinión: "Lo que no se cuenta no existe, pero nosotros hemos decidido no poner imágenes que puedan aumentar el dolor de la gente".