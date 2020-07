El enfrentamiento entre Ana Terradillos y Monedero: "Aquí el que está señalado por cobrar comisiones eres tú"

Según publica el periódico ‘El Mundo’ tras la declaración de José Manuel Calvente ante el Juzgado de Martorel, el ex abogado de la formación asegura que en el partido político del que formaba parte, ‘Podemos’ tenía doble contabilidad y había de todo, desde sobresuelos hasta caja B. ‘El Programa del Verano’ han contactado con Juan Carlos Monedero para que explique lo que se ha contado en la declaración: “¿Ha aportado alguna prueba? Yo creo que llueve sobre mojado en el caso de Podemos. Con todo el ruido que se genera, ¿qué se hace?”.

La presentadora no estaba conforme con las explicaciones del colaborador y le ha preguntado directamente si cobraba a sueldo o es cierto que recibía comisiones ilegales a lo que ha contestado: "No es lo mismo que yo diga que Ana Terradillos trabaja en 'El programa de Ana Rosa' que Ana Terradillos cobra comisiones a lo que la periodista ha contestado: "Te pregunto porque tú estas señalado aquí, yo de momento no estoy acusada por cobrar comisiones".