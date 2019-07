Los ‘recaditos’ de Aneth a sus compañeros de ‘Supervivientes’

La que ya será conocida como la más odiada de la edición, Aneth, ha mandado varios recados a los que fueran sus compañeros en ‘Supervivientes’. “Ha sido la edición más vista gracias a Isabel Pantoja” , comenzaba la peruana, que aunque sabe que ha sido la más odiada, se lo esperaba. “Creo que caigo mal porque soy antipática”, comenta Aneth, que a pesar que a ella no le afecta, se preocupa por su entorno, a los cuales sí que puede afectar. “No hay ningún video mío atacándolos a ellos como me han atacado a mí” , comentaba Aneth entre lágrimas.

“Omar se merece un premio en esta edición, por lo bien que ha sabido ocultar su identidad”, declara la ex superviviente, que cree que Omar ha sabido jugar bien sus cartas y mostrar solo su lado bueno, al que acusa también de hablar de otras personas para seguir en el ojo de la prensa. “Isabel no ha vivido las cosas como las he vivido yo, pero tiempo al tiempo”, declara Aneth, la cual hace referencia al episodio que se dio en Granada, donde dice que pasaron mucho miedo. Por otro lado, la ex concursante dice volverse a Perú con la sensación de ser la ganadora.