Ángel Garrido, ante las acusaciones a Díaz Ayuso: “Es una persona trabajadora y honrada”

Ángel Garrido , consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ha conectado en directo con ‘El programa del verano’ para contarnos las últimas novedades sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid. Respecto a su relación con la presidenta Isabel Díaz Ayuso , Garrido ha explicado que no le ha resultado complicado llegar a su nuevo cargo “el acuerdo que firmamos decidía que cada grupo político decidía que persona era más idónea para cada puesto”. Tiene claro que tiene que olvidarse de quien es de cada partido “solo va ir bien si nos olvidamos que somos del PP o de Ciudadanos , trabajamos para la Comunidad de Madrid”. Y respecto a su vieja amistad con Díaz Ayuso, no pierde la esperanza de una reconciliació n: “Isabel y yo nos conocemos desde hace 13 o 14 años, hemos sido muy amigos, un cambio de gobierno enfría la relación, pero estoy convencido de que cuando comencemos a trabajar va a funcionar todo estupendamente.

El nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, nos ha hablado de las cualidades de su compañero Alberto Reyero, consejero de Políticas sociales y familia y sobre todo, nos ha dejado claro que él no cree que Isabel Díaz Ayuso tenga nada que ver ni con Avalmadrid ni con la Púnica: “Yo creo que ella ha dado explicaciones y también es verdad que suele ocurrir que se lancen acusaciones infundadas ante una investidura… Yo he trabajado con ella y siempre he visto que es una persona trabajadora y honrada, no tengo dudas sobre lo que se está planteando”.