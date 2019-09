La fiscalía pide tres años de prisión para Antonio David por falsear ingresos para no pagar la pensión a Rocío Carrasco

Antonio David podría entrar a prisión tras la petición de la fiscalía de que este entre durante tres años por no declarar ingresos para evitar pagar la pensión a su ex mujer, Rocío Carrasco. Según la fiscalía Antonio David entre 2011 y 2017 ingresó dinero en al menos 11 ocasiones, las cuales declaró mediante una Sociedad de su pareja y mediante su representante, evitando que estos ingresos entren a su nombre y evitando así pagar la pensión a su ex mujer. Además de los tres años de prisión, la fiscalía pide una multa de 20 meses pagando 12 euros diarios, privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas y una compensación de 58.876 euros para Rocío Carrasco.