Un equipo de 'AR' se convierte en policía y acompaña a una patrulla de Santa Coloma

El periodista se va encontrando con diferentes sucesos en las calles, que como él mismo dice le sorprende que se produzcan tantos en tan solo unas horas, en los que los policías le cuentan que puede que en una noche tengan 2 0 3 delitos o incluso 10, varía bastante. En algunos de los registros de la noche se encuentran a jóvenes indocumentados, que no llevan la mascarilla y no cumplen las normas contra el coronavirus, también es testigo de gente bebiendo en la vía pública, intento de robo o incluso un caso de presunta violencia de género.

El reportero puede hablar con uno de los delincuentes más conocidos por la policía de la zona, que ha sido acusado por más de treinta delitos: violencia de género, robos y consumo de cocaína, que le cuenta la situación y el motivo de que actúa de esta manera: "Robo al descuido, me lo llevo y lo vendo y ya está. Prefiero hacerlo solo porque es para mi todo. Si tienes dinero yo te robo a ti, si te robo a ti móvil tu te puede comprar otro, yo no. Cocaína es lo que más consumo, por eso robo, sino no robaría", explica para terminar.