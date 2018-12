Aurah: "Todas las relaciones son tóxicas de puertas adentro"

telecinco.es

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' sobre su relación con Suso, marcada por los celos. El último episodio, un "tonteo" de Suso con Asraf que a Aurah no le ha sentado bien y así se lo ha hecho saber. "Todas las relaciones son tóxicas de puertas adentro", ha comentado.

Aurah Ruiz se he sentado en el plató de 'AR' para defenderse de las críticas de que es una mala jefa de campaña de Suso. Hace tan solo unos días, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' mantuvo una discusión con Suso en su visita a la casa motivada por el tonteo de éste con Asraf.

"Quería decirle que aflojara un poco", matiza Aurah. Además Aurah responde al periodista Pepe del Real cuando éste habla de celos tóxicos en la relación. "Esta relación es tóxica porque es pública, pero en realidad todas las relaciones son tóxicas de puertas adentro", afirma.

Además de los "tonteos" con Asraf, Aurah habla de otros asunto que no le gustó de Suso con el vídeo de una bailarina. "Hay un vídeo que no se mostró en la gala que él se regocija en la cama y casi tiene un orgasmo de un minuto. Si yo me pongo a hacer boberías con Tony, él se pone celoso. Sólo pido el mismo respeto que él pide", comenta al respecto.

Durante la entrevista, Aurah Ruiz ha podido ver un vídeo con s us principales enfrentamientos en 'Gran Hermano', la mayoría con Miriam Saavedra. "Yo era amiga de Mónica y al escuchar cómo me hablaba de ella me entraba rechazo, estaba un poco condicionada", ha asegurado la canaria sobre esta enemistad.

Aurah habla sobre la enfermedad de su hijo y la batalla legal con Jesé

La mala relación de Aurah con el padre de su hijo ha ensombrecido su paso por la casa. Durante el reality, el futbolista Jesé llegó a pedir la custodia provisional del hijo mientras Aurah estaba en la casa de 'Gran Hermano' y ella tuvo que salir en dos ocasiones a declarar en el juzgado.

"Se ha desvinculado de todo y espero que por lo menos ahora tome consciencia. Si estando dentro de la casa quería estar con el niño, que lo siga haciendo ahora. Lo único que quiero es que sepa manejar la enfermedad tanto como yo y mi familia, que esté seguro con él y que ejerza de padre con las máximas visitas que pueda tener porque eso es lo único que va a tener mi hijo. Al fin y al cabo es su padre y tiene que estar para él", ha comentado al respecto.

Sobre la enfermedad de su hijo, la canaria ha explicado que necesita mucha ayuda. "No puedo con esto sola. En este caso me están ayudando mis padres", dice. Ana Rosa le ha preguntado por sus planes en el futuro y Aurah ha comentado que es una situación difícil. "Ojalá pasara algo bueno y que todo vaya mejor... Ahora estoy en Gran Canaria, pero me gustaría vivir fuera. Suso vive en Madrid ahora, pero tiene pensado volver a Barcelona", ha comentado.

Por último, Aurah ha defendido su posición con Suso. “No dejé a Suso mal cuando le vi. Él estaba muy feliz y dijo que se alegraba de verme. Creo que le he abierto los ojos con el tema de Asraf para que no se choque cuando salga fuera y creo que lo he hecho bien. Para mí, Miriam y Suso están empatados. Esa es mi opinión y es legítima”.