Efecto dominó de bajas en el ‘Mobile World Congress’: Ya son 10 empresas las que no iran a evento en Barcelona

El número de empresas que han decidido no asistir al evento del ‘Mobile Wolrd Congress’ ha aumentado a los largo de la semana llegando ya a ser 10. Entre las 10 compañías más importantes del mundo, cinco de ellas han decidido no asistir. Entre estas empresas, las que han decidido no ir estarían Ericsson, +Nvidia, LG, Amazon y Sony. A estas empresas habría que añadir las bajas de Intel y Vivo. En el evento estaba programada la presencia de 33 empresas chinas, entre las cuales se encontraban las cuatro empresas más grandes del país asiático, y se preveía la visita de 6.500 asistentes del país asiático. Un evento que supone una gran inyección de capital para la capital catalana donde se generan 473 millones de euros y se generan 13.000 puestos de trabajo.