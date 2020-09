Buscan por tierra y aire a una pantera negra en Ventas de Huelma: los vecinos aseguran haberla visto

Luis Miguel ha afirmado que hay varios vecinos que confirman haber visto a este animal: "El viernes por la tarde estaban dando un paseo y avistaron un animal que era un poco extraño para lo que estamos acostumbrados, tiraron de prismáticos lo que al principio les parecía un perro muy grande resultó ser una pantera, lo corroboraron los dos y se pusieron en contacto conmigo para que diéramos voz de alerta y la población tuviera precaución". Sobre si ha podido ser un error: "Es verdad que llama la atención que no se haya dado parte de que se ha escapado un animal de esto, probablemente al no tenerlo de forma legal no se ha querido decir nada. Cada vez va tomando más valor lo que dijo esta familia porque ya son más de uno los que le han visto, incluso ayer por la tarde miembros de protección civil tamién aseguraban haberla vista, durante la mañana me han llegado imágenes de huellas y cada vez va tomando más cuerpo este asunto".