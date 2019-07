Un vecino del agresor de Carabanchel: “Cristian es buen chico, pero está mal de la cabeza”

Tras el suceso de ayer, en el que un policía nacional tuvo que disparar a un chico de 23 años, el cual llevaba un cuchillo e intentó agredir a varios policías. Un vecino del agresor ha hablado de Cristian, diciendo que este tiene problemas mentales. “Es un buen chico, pero no está bien de la cabeza”, comentaba este vecino, que dice que el verdadero problema es que a este chico no se le trata médicamente. “Él tiene que ser tratado por médicos, no por la policía”, comentaba el vecino, el cual no entiende porque cada vez que es detenido, está libre a los 15 días.