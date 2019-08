Carmen Borrego se enfrenta a Antonio Rossi por su madre: "Se merece un respeto que no se le está dando"

Tras los rumores de infidelidad de Edmundo a Mª Teresa, incluso las declaraciones de una chica diciendo ser una ‘amiga’ especial del humorista, Carmen Borrego ha acudido al plató de ‘El Programa del Verano’ para aclarar estos rumores. “Mi madre se merece un respeto que no se le está dando”, esta frase de Carmen Borrego no ha sentado muy bien a Antonio Rossi, el cual le ha recriminado que en ningún momento se le ha faltado el respeto a su madre, sino que se ha informado, a lo que la hija de Mª Teresa se ha mantenido en su posición. Carmen además ha aprovechado apara achacar al colaborador por otras informaciones que se dieron sobre unas fotos que confirmaban la infidelidad y que finalmente no existían.