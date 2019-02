La defensa de Carmen Calvo al libro de Sánchez: “Está en su perfecto derecho de contar su experiencia”

Durante su visita a 'El Programa de Ana Rosa', Carmen Calvo ha analizado la situación política en Cataluña. "Fuera de la constitución no hay ninguna salida. La autodeterminación no existe como derecho en ninguna democracia. En el artículo 2 de la Constitución se dice por igual que hay que mantener la unidad de España y mantener la autonomía política de los territorios. Por lo tanto tampoco existe un 155 eterno, porque no es constitucional", explica la vicepresidenta del Gobierno. "Hay que encontrar una posición que no beneficie a ninguno de los dos extremos radicales".