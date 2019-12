La carta de Jorge, el presunto asesino de Marta Calvo: "Respeto y amo a las mujeres"

En la carta, fechada el día que el detenido desapareció, Jorge escribe: "Esto fue un accidente y nunca me imaginé que esto fuera a terminar de esta forma". La misiva, escrita a mano y de 40 líneas, está impoluta y no tiene ni una mancha. Según explica, Marta Calvo le explicó que no se encontraba bien y que se dejó llevar por el pánico cuando encontró a la joven muerta a la mañana siguiente.