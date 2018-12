El padre de Nadia, dolido con Ana Rosa, escribe una carta: "No engañé a ni Ana Rosa ni al público"

Fernando Blanco, el padre de Nadia, condenado a cinco años de cárcel por un delito de estafa ha escrito una nueva carta en la que asegura que durante su entrevista en este programa no mintió. "Ni falseo la verdad ni miento. No engañé ni a Ana Rosa ni al público", comenta sobre esa entrevista realizada en 2016.

“Si están leyendo esta carta es porque la Audiencia Provincial de Lleida ha prorrogado mi prisión provisional y no me permite estar en libertad para defenderme”, así comienza su misiva Fernando Blanco. El padre de Nadia habla tras la sentencia que le condena a cinco años de cárcel por estafar lucrándose de los donativos para la enfermedad de su hija.

El padre de Nadia habla de secuestro legal. "Ahora tampoco acuerdan mi libertad. Blanco responde por primera vez a Ana Rosa Quintana tras sus entrevistas en el programa. "Me dijo mi abogado que Ana Rosa no quiere verme personalmente en el programa porque según ella lo engañé. Ni falseo la verdad, ni miento", escribe.

Blanco asegura que ha revisado las imágenes de la entrevista realizada en este programa en 2016 y defiende que no faltó a la verdad. "Lo único que hice fue dar las gracias por todos los fondos recibidos, y solicité que me permitieran montar un equipo de investigación en España. No engañé ni a Ana Rosa ni al público. Está claro que yo no miento", añade.