La carta de Patricia Aguilar, en primicia: "No voy a mentir, no todo está bien todavía"

Cuando está a punto de conocerse la condena que caerá contra Félix Steven Manrique, el conocido como gurú sexual peruano, acusado de captar y explotar a la entonces menor de edad Patricia Aguilar, la joven ha hablado a través de una carta que 'El Programa de Ana Rosa' ha podido conocer en primicia.

"Espero y confío en que la justicia lo condene y evitar así que Steven vuelva a hacer daño a nadie. Volvería a las andadas porque no sabe vivir de otra cosa que no sea la estafa y el engaño. Sé lo que he vivido, lo que he visto y lo que hace... Y por eso creo que debería permanecer preso", ha dicho la joven cuando está a punto de conocerse la condena que caerá sobre Steven Manrique.

Durante estos meses, ha intentado recuperar su vida: "Estoy con mi familia, me encargo de mi hija, estudio y me queda poco tiempo para otras cosas. Intento leer, ir al cine en mis ratos libres. En definitiva, hago una vida lo más normal posible".

Su gran apoyo es su familia y así lo expresa: "Asumí una realidad que era la de Steven y me manipulaba para ponerme en su contra, pero siempre les he querido y estoy mejor con ellos que nunca". Pero el infierno sigue latente: "No voy a mentir, no todo está bien todavía. Tengo pesadillas, algún episodio de ansiedad y a veces necesito asesoramiento de mi psicólogo para afrontar algunas situaciones".

Además, ha asegurado que su bebé está jugando un papel fundamental en su recuperación: "Es una niña alegre, siempre está sonriendo y empieza a decir sus primeras palabras. No podría vivir más sin ella, es el amor de mi vida".

Ocho meses en España, bajo el foco mediático. Algo que Patricia ha sabido llevar: "En principio era algo molesto, necesitaba espacio y no me gustaba estar en el centro de las miradas de todo el mundo. Ahora quiero que se conozca la verdad y no me importa que se hable del caso. Mi familia durante todo este tiempo ha estado en contacto con familiares con situaciones similares, con víctimas directas dentro falsos gurús. Espero que todo lo que ha pasado sirva para que cambien las cosas y se creen nuevas leyes que os protejan de situaciones como las que he vivido".

La prima de Patricia Aguilar: "Espero que Steven tenga la decencia de no contactar jamás con ella"

"Estamos nerviosos, confiamos en que la justicia haga un buen trabajo y la condena sea ejemplarizante", cuenta Noelia Bru en 'El Programa de Ana Rosa'. "Espero que Steven no vuelva a contactar con ella. Cuando fue rescatada pesaba 45 kilos y mide 1,67. Puso en riesgo su vida y la de su hija porque no tenían comida, agua, luz, o utensilios básicos. Siempre decimos que está bien, pero después de lo que ha vivido pero tiene pesadillas, crisis de ansiedad severas...", revela la prima de Patricia Aguilar.

"Pensaba que la iban a ingresar en un psiquiátrico y a separar de su hija"

"Patricia dejó a medias sus estudios, estaba haciendo bachillerato artístico. Ahora quiere hacer psicología para ayudar a la gente", cuenta la prima de Patricia Aguilar en 'El Programa de Ana Rosa'. "Ahora habla abiertamente del tema pero antes le costaba, tuvo que ir a terapia psicológica. Ella veía al consulado como auténticos demonios, pensaba que la iban a ingresar en un psiquiátrico y que la iban a separar de su hija. Nada de eso era verdad, pero Steven Manrique le comió la cabeza", revela Noelia Bru.