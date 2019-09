Cristina Cifuentes, sobre el robo de las cremas: "Las metí en mi bolso por equivocación"

Cristina Cifuentes asegura que había tomado la decisión de renunciar a su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid antes de que se hiciera público el vídeo robando cremas en un supermercado. "Todo mi equipo sabía que me iba a ir antes del vídeo de las cremas", dice.

Además, Cifuentes ha querido desmentir "varias mentiras" que presuntamente se han lanzado sobre ella: "Se ha dicho que soy cleptómana, mentira; se ha dicho que he recibido tratamiento, mentira; se ha dicho que me he divorciado, mentira también".