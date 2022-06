El zasca de Joaquín Prat a Anuar, tras confesar el secreto sexual de Yulen: "Tampoco hace falta que lo cuentes tú"

Anuar, delante de las cámaras y junto a Marta Peñate, confiesa el secreto que le contó Yulen en la isla: "Me dijo 'llevo como mes y medio sin empalmarme y ahora duermo con Anabel y toda la noche estoy...". El concursante, entre risas, apunta: "Le dije '¡madre mía, tío! ¡Esas cosas no hace falta que me las cuentes!".