Ana María Aldón se marchó de casa con su hijo, la trata un especialista y piensa en dar un giro a su vida: "Después de verano será una persona nueva"

Tras mostrar unas imágenes donde el torero se muestra muy enfadado con unos reporteros, la periodista habla sobre los últimos movimientos de su mujer: “Ana María tomó una decisión el viernes, se fue con su hijo de casa”. En relación a a Gloria Camila declara que “cuando esta llega a casa sabe que Ana María ya no está, por lo que no ha habido ningún tipo de encuentro”. Añade además que “tiene nuevos planes que cambiarán su vida” entre los que destaca que “está en manos de un especialista”. En adición a esto, la colaboradora amplia la información relatando que “después de verano será otra Ana María, la veremos”. Después de las declaraciones, Joaquín Prat pregunta si la veremos en la tele, a lo que la colaboradora no responde, mostrándose críptica.