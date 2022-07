Isa Pantoja, muy dura con Irene Rosales: "La que lo pasó mal y llorando fui yo, no Kiko"

Las primeras palabras que dice tras ver las imágenes son tajantes: “Yo también saldría bailando si me dan una entrevista, así yo también pierdo vuelos a Ibiza”. Además de esto, teoriza sobre la actitud de la mujer de Kiko Rivera: “No me creo que Irene esté enfada o que explote, uno cuando explota lo explica, creo que le ha venido bien esa justificación y ha hecho una entrevista”. Asimismo, Isa Pantoja se sincera ante los espectadores: “Hay una cosa que me molestó de verdad, que diga que mi hermano se pasó una semana llorando, la que lo paso realmente mal fui yo, no salí de casa”. Después de esto, habla sobre la actitud de su hermano: “No lloró por lo que me había pasado a mí, lloró porque se había quedado sin entrevista”.