El estado de salud de Conchi, tras los ataques públicos de Ana María Aldón: "Se la tuvieron que llevar a Urgencias con un ataque de ansiedad"

"Me dijo que se la habían tenido que llevar a Urgencias porque había tenido una especie de ataque de ansiedad", comenta la periodista. Además, la reportera explica que la nieta "estaba muy nerviosa", que a la hermana de Ortega le iban a "tomar la tensión" y sentencia: "Me dijo que cuando estuviera bien me volvería a llamar... ésta es la situación de nervios en la que se encuentra Conchi después de todo lo que dijo Ana María".