El mensaje de Kiko Rivera desde el hospital: "No puedo dejar de estar triste, mi vida no volverá a ser la misma"

"Buenos días mi gente. Hoy estoy más triste empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste...", así amanecía el hijo de Paquirri, que reconocía estar triste, pero con fuerzas para seguir con la recuperación tras el susto. El cante aprovechaba los pocos minutos que puede pasar con el móvil, por motivos médicos, para agradecer las muestras de cariño que ha recibido durante estos días: " He sentido el cariño de muchos , incluso de gente que no me esperaba por ellos un fuerte abrazo".

Además, Kiko ha reconocido que tiene mucho tiempo para pensar después de esta nueva oportunidad que le ha dado la vida y asegura que ya no volverá a ser la misma: "He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma". Sin duda, el hijo de Isabel Pantoja tiraba de humor para afrontar los días que le esperan hasta recuperar la normalidad y en el mensaje bromeaba: "He vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre". El marido de Irene Rosales pedía disculpas a sus seguidores al no poder estar tan pendiente de ellos, como los tiene acostumbrados: " Lamento no poder estar más activo en redes cojo el móvil por la mañana y os intento dejar un mensaje pero nada más".