'El programa de Ana Rosa' desvela en exclusiva quién es la nueva ilusión de Tamara Falcó. La colaboradora Leticia Requejo aporta todos los datos sobre la persona que estaría robándole el corazón a la ex de Íñigo Onieva y confirma que ya ha habido beso.

"Tamara Falcó termina el año con una nueva ilusión, él se llama Hugo Arévalo, es de Madrid , empresario, tiene unos menos que ella", empieza diciendo la periodista. Luego, comenta sobre el romance: "Nos dicen que están los dos bastante entregados a la causa, están ilusionados, todavía no se puede etiquetar como 'relación' pero la cosa va viento en popa".

En cuanto a cómo se conocieron, Leticia explica que "Hugo era amigo de Tamara y luego han pasado a tener otro tipo de relación". Sin embargo, el dato más llamativo de toda esta historia es que " también es amigo de Íñigo Onieva , de hecho era amigo de los dos". Ana Rosa, al conocer este triángulo de amistad, comenta: "No es la primera vez que pasa esto, hay una ruptura, ella está mal y el amigo va a consolarla...".

"Íñigo Onieva se ha enterado y no le ha sentado nada bien, su reacción ha sido escribir a su amigo por un chat y le ha recriminado que haya ido de frente, que se lo haya escondido, haya ido por detrás y que se haya justo liado con su ex Tamara", confiesa Leticia Requejo. Joaquín Prat, al ver cómo actuó Onieva, comenta: "Hombre, después de ser desleal a su pareja no le puede pedir que vaya de frente".