Anabel Pantoja, sobre el largo periodo distanciada de Yulen Pereira: "Nos viene bien, él se va a quedar muy a gusto"

Ante la pregunta de la reportera "¿nerviosos?", Anabel responde con una sonrisa: "Bueno, la verdad es que hacia siete años que no viajo con ella para trabajar y estoy muy feliz . Además, allí está toda la gente esperándola con los brazos abiertos, todos los fans que llevan mucho tiempo sin verla".

La influencer se mostró sorprendida sobre la nueva información de la boda de su prima y comentó: "Ayer le pregunté y le dije 'a mí me tienes que avisar con tiempo para hacerme mi traje y ponerme a régimen". Por último, sobre la presencia de Isabel Pantoja en la ceremonia, Anabel no se moja: "Yo de eso ya no tengo ni idea, un besito a todo el equipo".