Ana Rosa, tras las críticas a Berta Vázquez en los Goya: "En este caso las redes son un estercolero, a esa gente hay que ignorarla porque son unos cobardes"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' no tiene piedad con todas aquellas personas que critican a Berta Vázquez tras su última aparición en los Premios Goya. La actriz reapareció con un cambio de físico y las redes sociales, lejos de ensalzar sus dotes como actriz, empezaron a poner comentarios claramente gordofóbicos.

"Estaba mucho mejor delagada", "cómo te has puesto a solomillo", son algunas de las lamentables frases que la actriz ha tenido que leer tras su aparición en los Premios Goya. Unos comentarios que no critican a Berta por su talento como actriz, sino por su físico. Tras esto, Ana Rosa continúa defendiendo a la actriz: "Hay veces que las redes sociales aportan muchas cosas y otras, como en ésta, son un auténtico estercolero... creo que a esa gente hay que ignorarla porque no representan a todo el mundo".