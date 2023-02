Joaquín Prat, por San Valentín: "Siempre pensé que querer también era sufrir, pero ¿y lo bien que se está enamorado?"

Al término de la mesa de actualidad, los presentadores se dirigen hacie el sofá donde le esperaban todos los colaboradores para empezar a tratar los temas de corazón. Sin embargo, antes de arrancar, Joaquín Prat comenta: "Muchos que se han enamorado este año y celebran San Valentín, otros que dejan de celebrarlo... ". Ana Rosa, al escuchar a su compañero, continúa: "Oh... qué bonito y hay quien se va a casar".

El presentador no puede contener sus ganas de celebrar este bonito sentimiento en San Valentín: "Viva el amor, siempre he pensado que querer también es sufrir... pero, ¿y lo bien que se está cuando uno está enamorado?". Ana Rosa, tras escuchar a su compañero, pregunta sonriendo: "No sé, dímelo tú". Joaquín Prat, al que se le escapa una sonrisa, contesta: "Bueno, o dímelo tú...".