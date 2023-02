Piqué habla por primera vez de Shakira públicamente tras la ruptura: "Quizás sea la más conocida..."

'El Programa de Ana Rosa ' enseña la entrevista que realizó el TikToker John Nellis a Gerard Piqué. El futbolista ha contado que casi no pudo ver el mundial porque no estaba pasando por un buen momento. Además, se refiere a su ex públicamente por primera vez.

"Ha sido una locura, no he visto ningún partido, excepto la final. Necesitaba desconectar e irme de vacaciones varios días, los últimos meses para mi han sido complicados, necesitaba desconectar del fútbol", declaraba Gerard Piqué en esa entrevista con John Nellis. Al catalán le preguntan que cuál es su contacto más conocido y él se pronuncia por primera vez sobre su ex públicamente: "Diría que... Shakira, que fue mi pareja". Luego añade: "Si no está relacionada con el mundo del futbol eh, porque en fútbol Cristiano es el mas seguido del mundo".