Zayra Gutiérrez abandona el hospital tras haber dado a luz a su hijo Hugo: "Fue todo muy bonito"

No sólo hablaron los abuelos de Hugo, también lo hizo su padre con una publicación en Instagram en la que le dedicaba un precioso texto a Zayra: "Hoy me ha cambiado la vida, es el día más maravilloso, no se puede explicar con palabras lo feliz que me sentí y la unión que sentí contigo. Mirarnos así, ver cómo tenemos en nuestros brazos al pequeño Hugo. Te amo, os amo, sólo tengo ganas de pasar toda la vida a vuestro lado".