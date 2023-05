Las imágenes de Shakira junto a Tom Cruise y la respuesta de Piqué: "Si Bizarrap hiciese una sesión conmigo..."

Las imágenes de la nueva vida de Shakira en Miami se han hecho públicas. Se la ha visto hablar con Tom Cruise en las carreras de Fórmula 1 celebradas allí y también ha ganado el premio Billborad a la mujer del año, donde ha protagonizado un discurso reivindicativo: "Ya no importa tanto si alguien es fiel o no es fiel. Lo que importa es si sigues siendo fiel a ti misma". Tras el recibimiento del premio, la cantante colombiana también ha dedicado unas palabras para su madre: "Ella también ha tenido un año complicado y está ahí. Me he dado cuenta del material que está hecha, del que estamos hechas".