La reacción de Alessandro Lequio a las palabras de Ana Obregón: "Hay otras formas de conseguir dinero para la fundación"

Uno de los momentos más tensos del miércoles llegó cuando la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', Adriana Dorronsolo, le preguntaba en directo si Alessandro Lequio había leído 'El chico de las musarañas': "Llevo un mes que no me escribes ni nada y no sé lo que te pasa y no sé si te he hecho algo. Decirte que tu nieta te está esperando en casa porque es tú familia y porque está deseando conocer a su abuelo", se dirigía directamente a Lequio, que estaba en el plató del programa.