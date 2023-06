Tamara Falcó está "hecha polvo" a escasos días de su boda: Onieva sabía que se iba a filtrar la infidelidad

La colaboradora toma la palabra para explicar todos los detalles del bombazo informativo que ha estallado a escasos días de la boda de Íñigo Onieva: "Esta mañana he hablado con una persona que ha estado pendiente de Tamara en las últimas horas y nos dice que Tamara Falcó estaba hecha polvo".

En cuanto al dolor que está sufriendo la hija de Preysler antes de su boda, Sandra Aladro matiza:"No es por no conocer el asunto de la infidelidad, de la que estaba al tanto a través de Íñigo ; pero el momento y las circunstancias en las que se ha hecho público, a escasos días de su boda...".

"Son unas circunstancias que no son agradables para nadie , por mucho que ayer apareciese Tamara sonriendo, ella ella e stá bastante afectada como es lógico ", comenta Sandra Aladro tras hablar con una fuente muy cercana a la prometida.

"Él no hace nada por evitarlo , se le da opción de evitarlo y no hace nada. Le piden llegar a un acuerdo a través de terceras personas", explica la colaboradora sobre el chantaje que vivió Onieva por su infidelidad.

"Desde ese momento, él sabía que podía llegar o no porque algunas redacciones lo sabían y no lo habían sacado. Era un miedo con el que vivía y no hizo nada", aclara la periodista. Joaquín Prat, Patricia Pardo y el resto de colaboradores aplauden la decisión de Íñigo y Aladro termina: "Él aclaró las cosas con Tamara en su momento, que es a la única cuenta pendiente que él considera que tiene".